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Труп дагестанца нашли в реке

Труп дагестанца нашли в реке
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В реке Самур в Дагестане нашли тело местного жителя. Он пропал 11 июня. Будет проведена экспертиза для выяснения обстоятельств случившегося.

На окраине населенного пункта Усухчай, расположенного на юге Дагестана, обнаружено тело пропавшего несколько дней назад мужчины, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

Как заявили в ведомстве, погибшим оказался 27-летний выходец из Ахтынского района республики. Его труп был найден в реке Самур.

Молодой мужчина вышел из дома 11 июня и не вернулся. В МВД отметили, что тело пропавшего жителя нашли 13 июня.

Следователи проведут экспертизу для того, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

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