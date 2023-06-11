Серийного "алкогольного" вора - любителя застолий - поймали в Дербенте

Опубликовано: 19:39, 11 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жителя Дербента уличили в неоднократном похищении алкогольных напитков, в том числе и на весьма крупные суммы. Мужчина рассказал о мотивах своего поведения.

Необычное преступление раскрыли полицейские в Дербенте, сообщает МВД Дагестана.

В понедельник к стражам порядка за помощью пришел местный житель. Он рассказал, что кто-то взломал пластиковое окно, забрался к нему домой и похитил алкоголь. Ущерб потерпевший оценил в более чем 40 тыс рублей.

Стражи порядка вскоре нашли подозреваемого, 47-летнего местного жителя. Тот признался в краже.

Кроме того, мужчина добавил, что ранее совершил такое же преступление: залез через забор в подсобку соседа и украл спиртные напитки на почти 6,4 тыс рублей.

"Кражу спиртного подозреваемый объяснил желанием посидеть с друзьями и выпить"

– МВД РД

Открыто уголовное дело.