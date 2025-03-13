Вестник Кавказа

Трое пострадали от действий молодого водителя в Ставрополе

Трое пострадали от действий молодого водителя в Ставрополе
© Фото: Пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю
Молодой водитель в Ставрополе допустил автоаварию. В результате пострадали трое, началась проверка.

Молодой владелец иномарки допустил автоаварию в Ставрополе, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.

ДТП случилось вчера ночью на улице Доваторцев. 20-летний водитель "Фольксвагена" во время разворота столкнулся с "Приорой". Владелец иномарки был доставлен в больницу.

Отмечается, что у парня взяли кровь для проверки на опьянение. Помимо этого, медицинская помощь потребовалась 19-летнему водителю и 17-летнему пассажиру "Приоры".

По данному факту ведется проверка. Устанавливаются все детали случившегося.

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