Трое пострадали от действий молодого водителя в Ставрополе

Молодой водитель в Ставрополе допустил автоаварию. В результате пострадали трое, началась проверка.

Молодой владелец иномарки допустил автоаварию в Ставрополе, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.

ДТП случилось вчера ночью на улице Доваторцев. 20-летний водитель "Фольксвагена" во время разворота столкнулся с "Приорой". Владелец иномарки был доставлен в больницу.

Отмечается, что у парня взяли кровь для проверки на опьянение. Помимо этого, медицинская помощь потребовалась 19-летнему водителю и 17-летнему пассажиру "Приоры".

По данному факту ведется проверка. Устанавливаются все детали случившегося.