Трое детей погибли при пожаре на Кубани

Во время пожара в квартире многоэтажки в Крымском районе погибли трое детей. В настоящее время возгорание ликвидировано. По факту проводится проверка.

Трое детей стали жертвами пожара в Крымском районе Кубани, информирует местное отделение МЧС РФ. По данным спасателей пожар вспыхнул в квартире многоэтажного дома около трех часов утра.

"По прибытию установлено, что произошло загорание в одной из квартир на площади 30 кв. метров. К сожалению, есть пострадавшие"

– МЧС РФ

В ведомстве отметили, что пожарным удалось полностью справиться с огнем около четырех часов утра. По факту проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства случившегося.