Крупный пожар охватил рынок в Кабардино-Балкарии

Возгорание на рынке в городе Майском произошло около полутора часов назад. В тушении принимают участие свыше 40 человек.

Утром 11 февраля в Кабардино-Балкарии вспыхнул крупный пожар на рынке. Об этом сказано в Telegram-канале МЧС региона.

Возгорание произошло на территории центрального рынка в городе Майском примерно в 09:50. Огонь охватил около 2 тыс кв метров.

"Поступило сообщение о том, что в городе Майском на ул. Энгельса произошел пожар на территории центрального рынка. По прибытии установлено, что горит кровля торгового павильона на площади 2 тыс. кв. м"

– пресс-служба ведомства

На место выехали сотрудники экстренных служб. В тушении принимают участие 42 человека и 10 единиц техники.

Согласно предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал.