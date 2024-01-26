Крупный пожар в ЦУМе в Буйнакске потушили

Пожарным удалось потушить пламя, охватившее универсам в Буйнакске сегодня утром. Пожар был полностью ликвидирован около часа назад.
Пожарные потушили пожар, вспыхнувший сегодня утром в Центральном универсальном магазине Буйнакска. Соответствующую информацию подтвердили в ГУ МЧС России по Дагестану.
"Пожар в ЦУМе в городе Буйнакске полностью ликвидирован в 20:35"
– пресс-служба
По данному факту начата прокурорская проверка.
Что произошло?
Утром 1 февраля в Буйнакске загорелась кровля двухэтажного здания универсама. Изначально огонь охватил 500 квадратных метров, а в дальнейшем разросся до 2 тыс квадратных метров. К 12:00 пожарным удалось справиться с открытым горением. С места происшествия были эвакуированы 27 человек.