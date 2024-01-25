В дагестанском Буйнакске тушат горящую крышу ЦУМа

Сегодня утром в центральном универсальном магазине дагестанского Буйнакска вспыхнул пожар, огонь охватил кровлю здания на площади в 500 квадратных метров.

Дагестанские спасатели тушат пожар в центральном универсальном магазине Буйнакска, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану.

"Горит кровля двухэтажного здания центрального универсального магазина в г. Буйнакск. По прибытию установлено. что площадь пожара составила 500 квадратных метров"

- МЧС РФ по Дагестану

Сейчас огонь тушат 41 человек и 10 единиц техники, однако их число наращивается, сообщили в ведомстве, передает "Интерфакс".

Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало, добавили в МЧС региона.