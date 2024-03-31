Вестник Кавказа

Три землетрясения подряд потрясли Иран

мониторинг землетрясений
© Фото: сайт Института сейсмологии Казахстана
В Иране практически одномоментно произошли сразу три землетрясения. Сила самых мощных подземных толчков составила 4,9 балла по шкале Рихтера.

В пятницу, 5 апреля, в юго-западной части Ирана произошли три землетрясения подряд.

Подземные толчки были зафиксированы в городе Мошраге провинции Хузестан.

Первое землетрясение получилось самым слабым. Его сила по шкале Рихтера составила 4,1 балла. Сила второго землетрясения составила 4,4 балла, а третьего – 4,9 балла.

Сейсмологи отмечают, что все они произошли примерно в 12:15 по местному времени. Очаг подземных толчков залегал на глубинах 8, 19 и 31 километра.

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