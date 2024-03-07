Вестник Кавказа

Три новых отеля Azimut откроются в Краснодарском крае

Набережная у жд вокзал в Адлере
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Сочи, Анапа и Туапсе через два года откроют новые отели сети Azimut. Также вскоре Azimut запустит после реновации два санатория на Ставрополье.

Крупнейшая в России сеть отелей Azimut вскоре планируется открыть три новых отеля на черноморских курортах.

В 2026 году сеть готовится открыть для гостей сразу три отеля в Краснодарском крае, все они расположатся в курортных зонах на Черном море. Будут открыты Azimut Park Отель Сочи, Azimut Park Отель Анапа и Azimut Park Отель Новомихайловский, проинформировал гендиректор AZIMUT Hotels Максим Бродовский.

Кроме того, вскоре после реновации будут открыты два санатория: AZIMUT Здоровье Ессентуки и AZIMUT Здоровье Кисловодск.

Отели сети Azimut можно найти в 40 городах России в разных регионах страны, новые локации будут открыты также в 2024 году.

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