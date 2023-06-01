Три человека погибли в аварии в Крыму

Крупное ДТП произошло на трассе Симферополь-Алушта. В результате три человека погибли, один пострадал. Ведется расследование.
В результате столкновения автомобиля Renault и Газели на трассе Симферополь-Алушта в районе села Перевальное погибли три человека, один получил травмы. Пострадавший госпитализирован.
Авария произошла на автодороге Симферополь-Алушта, на горной части дороги в районе села Перевальное.
"В результате столкновения автомобиля Renault Duster с автомобилем Газель водитель и пассажир автомобиля Renault Duster и водитель Газели получили травмы не совместимые с жизнью"
– пресс-служба ГУ МВД по республике Крым
По факту ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства случившегося.