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Три человека погибли в аварии в Крыму

Три человека погибли в аварии в Крыму
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Крупное ДТП произошло на трассе Симферополь-Алушта. В результате три человека погибли, один пострадал. Ведется расследование.

В результате столкновения автомобиля Renault и Газели на трассе Симферополь-Алушта в районе села Перевальное погибли три человека, один получил травмы. Пострадавший госпитализирован.

Авария произошла на автодороге Симферополь-Алушта, на горной части дороги в районе села Перевальное.

"В результате столкновения автомобиля Renault Duster с автомобилем Газель водитель и пассажир автомобиля Renault Duster и водитель Газели получили травмы не совместимые с жизнью"

– пресс-служба ГУ МВД по республике Крым

По факту ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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