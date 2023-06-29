Третьей смены не будет: новая школа в Чечне решила вопрос

Общеобразовательная школа на 720 мест сегодня открылась в Чечне, в селе Хамби-Ирзи. Участие в торжественном событии принял глава Минпросвещения РФ.
"Открытие новой школы - это знаковое событие для Чеченской Республики и нашей страны в целом. Открытие этой школы закрывает вопрос третьей смены в нашей стране"
– Сергей Кравцов
Новая школа будет работать в одну смену. Помимо кабинетов, в учреждении оборудовали столовую и актовый зал.
"В школе созданы все условия для обучения, ученики смогут раскрыть свой потенциал. Все кабинеты и лаборатории оборудованы с использованием новейших технологий"
– председатель правительства Чечни Муслим Хучиев
Осенью школа примет порядка 550 детей, работать в ней будут 20 педагогов. Школа получила имя в честь кавалера ордена мужества Асхаба Цацаева, он погиб при обстреле селения Аршты в 2009 году, передает ТАСС.
Школа построена в рамках национального проекта "Образование".