Третьей смены не будет: новая школа в Чечне решила вопрос

Опубликовано: 18:24, 29 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Школа на 720 мест открылась в чеченском селе. Теперь в России не будет детей, которые учатся в третью смену. На открытие крупной новой школы в Чечне приехал глава Минпросвещения.

Общеобразовательная школа на 720 мест сегодня открылась в Чечне, в селе Хамби-Ирзи. Участие в торжественном событии принял глава Минпросвещения РФ.

"Открытие новой школы - это знаковое событие для Чеченской Республики и нашей страны в целом. Открытие этой школы закрывает вопрос третьей смены в нашей стране"

– Сергей Кравцов

Новая школа будет работать в одну смену. Помимо кабинетов, в учреждении оборудовали столовую и актовый зал.

"В школе созданы все условия для обучения, ученики смогут раскрыть свой потенциал. Все кабинеты и лаборатории оборудованы с использованием новейших технологий"

– председатель правительства Чечни Муслим Хучиев

Осенью школа примет порядка 550 детей, работать в ней будут 20 педагогов. Школа получила имя в честь кавалера ордена мужества Асхаба Цацаева, он погиб при обстреле селения Аршты в 2009 году, передает ТАСС.

Школа построена в рамках национального проекта "Образование".