Тренер "Карабаха" оценил выступление команды в 1/8 финала Лиги Европы

Гурбан Гурбанов подчеркнул, что его подопечные и он сам получили большой опыт в играх с "Байером". По его словам, агдамцам предстоит проделать еще много работы, чтобы стать более конкурентоспособными на таком уровне.

Главный тренер агдамского футбольного клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов подвел итоги противостояния с леверкузенским "Байером" в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

В первую очередь он выразил благодарность своим игрокам за борьбу до самого конца.

"Благодарен и нашим болельщикам, поддерживавшим нас. Поздравляю Хаби Алонсо с выходом в четвертьфинал. Для нас это большой опыт. Мы лично увидели, на каком уровне большой футбол. Одно дело обсуждать, а другое, быть внутри этого"

– Гурбан Гурбанов

Наставник подчеркнул, что на таком уровне исход игры может решить одна даже самая мелкая деталь.

"И мы это увидели сами. Ни дома, ни здесь нам не хватило двух забитых мячей для победы. Я и прежде говорил, что этот соперник может забивать, сколько захочет. Я увидел, что моих замыслов недостаточно, и мне нужно повышать опыт, умения, если хотим расти"

– азербайджанский специалист

Он также дал оценку сегодняшнему уровню конкурентоспособности команды. По словам Гурбана Гурбанова, клубу и всему азербайджанскому футболу нужно проделать еще много работы, чтобы стать лучше.

Напомним, накануне "Карабах" уступил в гостях "Байру" со счетом 2:3, выигрывая по ходу встречи 2:0, и вылетел из текущего розыгрыша Лиги Европы.