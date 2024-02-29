Главный тренер "Байера" оценил силу "Карабаха"

Хаби Алонсо прокомментировал игру 1/8 финала ЛЕ между "Карабахом" и "Байером" (2:2). Он отметил, что его подопечные играли против сильного соперника.

Главный тренер леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо подвел итоги прошедшей в четверг встречи 1/8 финала Лиги Европы против агдамского "Карабаха".

Баскский специалист в первую очередь отметил, что это была сложная игра против сильного соперника.

"Результат первого тайма был плохим. Мы знали, что нас ждет сложная игра. Увидели продолжение матча на групповой стадии, когда играли в Баку. Для моей команды была сложная игра. Я увидел на поле сильного соперника"

– Хаби Алонсо

Он также заметил, что его подопечным повезло сегодня сыграть вничью.

"Если бы они использовали свой шанс, то мы бы проиграли. Шансы равны перед ответной игрой"

– тренер "Байера"

При этом Хаби Алонсо добавил, что поражение в Баку не очень сильно расстроило бы его.

"Я не фокусируюсь на этом. Для меня главное – хорошая и динамичная игра. В футболе бывают и поражения"

– наставник леверкузенской команды

Напомним, 7 марта в Баку прошла первая встреча 1/8 финала Лиги Европы сезона 2023/24 между "Карабахом" и "Байером". Команды сыграли вничью 2:2. Ответная игра пройдет в Германии через неделю.