"Карабах" упустил победу над "Байером" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

Агдамский "Карабах" сыграл вничью с леверкузенским "Байером" в первой встрече 1/8 финала Лиги Европы. Ответная игра пройдет на следующей неделе в Германии

В Баку только что завершился матч 1/8 финала Лиги Европы сезона 2023/24 между агдамским "Карабахом" (Азербайджан) и леверкузенским "Байером" (Германия).

Счет на 26-й минуте открыли хозяева – отличился полузащитник Яссин Бензия. В компенсированное к первому тайму время хавбек Жуниньо отправил второй мяч в ворота леверкузенцев.

На 70-й минуте "Байер" сократил отставание в счете благодаря точному удару полузащитника Флориана Виртца, а на 92-й минуте нападающий гостей Патрик Шик сделал счет равным, установив тем самым окончательный результат – 2:2.

Ответный матч пройдет в Леверкузене 14 марта.