"Карабах" не смог пробиться в 1/4 финала Лиги Европы

ФК "Карабах" уступил "Байеру" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. По ходу встречи агдамцы вели со счетом 2:0.

Только что в Леверкузене завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между местным "Байером" и агдамским "Карабахом".

Счет на 58-й минуте открыли гости – отличился полузащитник Абделла Зубир. На 63-й минуте "Карабах" остался в меньшинстве после удаления защитника Эльвина Джафаргулиева. На 67-й минуте хавбек Жуниньо увеличил преимущество агдамской команды до двух мячей.

На 72-й минуте "Байер" сократил отставание в счете благодаря голу защитника Джереми Фримпонга. А в компенсированное ко второму тайму время нападающий хозяев Патрик Шик отправил два мяча в сетку ворот "Карабаха" (90+3 и 90+7), установив тем самым окончательный результат – 3:2 в пользу "Байера".

Напомним, первая встреча команд завершилась вничью 2:2. Таким образом, по сумме двух встреч в следующий раунд вышел "Байер".