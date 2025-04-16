Трех боевиков уничтожили в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии ликвидировали трех террористов. У них нашли огнестрельное оружие и взрывчатки. Возбуждены уголовные дела.

Трех боевиков, которые готовили нападение на сотрудников правоохранительных органов, ликвидировали в Кабардино-Балкарии, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

В ведомстве заявили, что подготовку атаки пресекли силы Федеральной службы безопасности во взаимодействии с МВД России, Следственным комитетом РФ и Росгваридей.

В Следкоме отметили, что в ночь на первое августа сотрудники республиканских управлений указанных ведомств поймали участников запрещенной в РФ террористической организации.

Подчеркивается, что трое вооруженных боевиков обнаружили возле села Исламей Баксанвского района. Отказавшись сдаться, они открыли огонь, но были уничтожены после ответный действий.

В СКР сказали, что у террористов нашли несколько единиц огнестрельного оружия, самодельные взрывчатки и боеприпасы. В ФСБ России добавили, что потерь среди личного состава нет.

В надзорном ведомстве заключили, что против задержанных заведены уголовные дела по нескольким статьям.