Травмированного альпиниста спасли из ущелья в Кабардино-Балкарии

В КБР спасли из ущелья мужчину из Твери. Он травмировал ногу, совершая восхождение на перевал ВЦСПС.

Спасатели пришли на помощь альпинисту из Твери, травмировавшему ногу во время восхождения на перевал в Кабардино-Балкарии. Об этом поведали в ГУ МЧС по республике.

"Во время восхождения на перевал ВЦСПС (на высоте около 3,2 тыс. м) в ущелье Адыр-суу турист получил травму ноги и попросил о помощи. Мужчина совершал одиночное восхождение на вершину. На место незамедлительно выдвинулись спасатели МЧС России"

– пресс-служба управления

Пострадавшему мужчине 58 лет. Прибывшие на место спасатели эвакуировали его в поселок Эльбрус и передали врачам. В настоящее время жизни и здоровью альпиниста ничего не угрожает.