РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Трассу М-4 "Дон" на Кубани в летний сезон очистят от грузовиков

Трассу М-4 &quot;Дон&quot; на Кубани в летний сезон очистят от грузовиков
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
С началом летнего курортного сезона дорожные власти Кубани введут ограничения на передвижение грузовых автомобилей по трассе М-4 "Дон" в выходные и праздничные дни. Это позволит сохранить скоростной режим и повысить безопасность на дороге.

С конца апреля с началом курортного сезона автолюбители семьями на личных автомобилях потянутся на море, и чтобы грузовики не создавали им проблем, "Автодор" вводит в дневное время ограничения на проезд по трассе М-4 "Дон" в выходные и праздничные дни на проезд по ней грузовиков от Горячего Ключа до Джубги. Ограничения будут действовать с пятницы по воскресенье и в праздничные дни уже с 28 апреля и продлятся по 17 сентября, сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба "Автодора".

"В будни и ночное время проезд открыт для всех", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Ожидается, что такие меры позволят повысить безопасность на трассе в период курортного сезона, поскольку у Горячего Ключа трасса проходит по горному и пересеченному рельефу, а поскольку около трети автомобилей в общем потоке составляют именно грузовики, водители легковушек любыми путями пытаются обогнать их, причем даже на двух- и трехполосных участках дороги.

Понять их можно - из-за грузовиков поток автомобилей движется медленно, однако такие маневры существенно повышают риск ДТП. Так что проблему будут решать радикально.

В будущем году вокруг Азовского моря замкнут дорожное кольцо

В будущем году вокруг Азовского моря замкнут дорожное кольцо

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
950 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version