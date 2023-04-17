Трассу М-4 "Дон" на Кубани в летний сезон очистят от грузовиков

Опубликовано: 17:27, 17 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С началом летнего курортного сезона дорожные власти Кубани введут ограничения на передвижение грузовых автомобилей по трассе М-4 "Дон" в выходные и праздничные дни. Это позволит сохранить скоростной режим и повысить безопасность на дороге.

С конца апреля с началом курортного сезона автолюбители семьями на личных автомобилях потянутся на море, и чтобы грузовики не создавали им проблем, "Автодор" вводит в дневное время ограничения на проезд по трассе М-4 "Дон" в выходные и праздничные дни на проезд по ней грузовиков от Горячего Ключа до Джубги. Ограничения будут действовать с пятницы по воскресенье и в праздничные дни уже с 28 апреля и продлятся по 17 сентября, сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба "Автодора".

"В будни и ночное время проезд открыт для всех", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Ожидается, что такие меры позволят повысить безопасность на трассе в период курортного сезона, поскольку у Горячего Ключа трасса проходит по горному и пересеченному рельефу, а поскольку около трети автомобилей в общем потоке составляют именно грузовики, водители легковушек любыми путями пытаются обогнать их, причем даже на двух- и трехполосных участках дороги.

Понять их можно - из-за грузовиков поток автомобилей движется медленно, однако такие маневры существенно повышают риск ДТП. Так что проблему будут решать радикально.