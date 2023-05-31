Транзит в Европу через Тбилиси станет удобнее

Опубликовано: 15:54, 31 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Транзитных рейсов из Москвы через Тбилиси в Европу стало больше: грузинская авиакомпания Georgian Airways расширила список таких авиарейсов.

Грузинская авиакомпания Georgian Airways расширила географию полетов из Москвы через Тбилиси: теперь таким маршрутом можно улететь далее в Германию, Грецию, Италию и другие страны, сообщает сайт перевозчика.

Транзитные рейсы из российской столицы с посадкой в Тбилиси будут летать в Австрию (Вена и Грац), на Кипр (Ларнака), во Францию (Париж, Нанси), в Германию (Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне), Грецию (Салоники), Израиль (Тель-Авив), Италию (Неаполь, Милан), Нидерланды (Амстердам) и Саудовскую Аравию (Джуф, Даммам). Продажа билетов на многие направления пока не началась.

Напомним, после четырехлетнего перерыва власти России разрешили прямые авиаперелеты в Грузию, 19 и 20 мая из Москвы и Тбилиси вылетели первые рейсы.