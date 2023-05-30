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В Европу через Грузию - названа цена билетов

В Европу через Грузию - названа цена билетов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Россиянам стали доступны билеты на самолет в Европу через Грузию. Перелет в одну сторону будет стоить примерно 50 тысяч рублей. Туроператоры готовят пакетные путевки в Италию, Грецию и на Кипр.

Грузинские авиалинии открыли продажу билетов из России в Европу с пересадкой в Тбилиси.

На данный момент приобрести можно билет на перелет из Москвы в Вену или Париж. На середину июня билет в Вену через Тбилиси стоит минимум 49,5 тыс рублей - это билет в один конец, с багажом. Чуть дороже - 51 тыс рублей - стоит билет на самолет в Париж. Пересадка в Грузии составляет час.

Вскоре Georgian Airways предложит россиянам и другие рейсы в Европу через Грузию: в Милан, Ларнаку и Салоники.

Российские туроператоры планируют включить в ассортимент туры в европейские страны с пересадкой в грузинской столице - в настоящее время добраться в ЕС из Москвы можно всего несколькими авиакомпаниями, все рейсы включают пересадку. Путевки в сотрудничестве с Georgian Airways появятся на курорты Южной Европы: Кипр, Греция, Италия, сообщает АТОР.

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