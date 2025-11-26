Транзит грузов в Юго-Восточную Азию обсуждают Москва и Тегеран

Российские и иранские парламентарии ведут дискуссии по поводу развития МТК Север - Юг. Один из обсуждаемых вопросов – законодательные меры, которые позволят облегчить транзит грузов.

Россия и Иран обсуждают на парламентском уровне, какие меры следует предпринять в целых облегчения транзитов грузов из РФ через Исламскую Республику в Юго-Восточную Азию. Об этом рассказал член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Ринат Аюпов, выступая на III международном форуме "МТК Север - Юг – новые горизонты".

В свою очередь, директор Каспийского международного интеграционного клуба "Север - Юг" Дмитрий Дубовик обратил внимание на то, что в рамках МТК Север - Юг значительная часть грузов на юг и юго-восток будет идти транзитом через иранскую территорию, передает ТАСС.

Он отметил, что уже развиваются маршруты поставок в разные страны от Танзании до Афганистана и Индии с использованием железнодорожной и портовой инфраструктуры Ирана.

"Буквально в начале этой недели у нас была встреча с основными, скажем так, партнерами на Каспии – с парламентариями Исламской Республики Иран в режиме ВКС. И в ходе этой видеоконференции мы обсуждали как раз вопросы законотворчества для того, чтобы провести определенные законодательные акты в наших парламентах для того, чтобы улучшить, облегчить транзит товаров по территории Ирана"

– Ринат Аюпов

Он подчеркнул, что речь идет о транзите грузов, которые из РФ идут в страны Юго-Восточной Азии через Иран по МТК Север - Юг, а также в обратном направлении.