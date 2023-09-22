"Транснефть" прекратила экспорт дизтоплива

Опубликовано: 18:42, 22 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В скором времени дизтоплива на российском рынке будет больше, к тому же оно упадет в цене: крупнейшая российская нефтеперерабатывающая компания "Транснефть" остановила его экспортные поставки.

С сегодняшнего дня, 22 сентября, в Новороссийске временно приостановили экспорт дизтоплива: российская компания "Транснефть" прекратила его погрузку, сообщил официальный представитель компании Игорь Демин.

"В соответствии с постановлением правительства РФ погрузка графиковых позиций под дизельное топливо евро 5 в портах Приморск и Новороссийск (продуктопроводы "Север" и "Юг") остановлена"

- Игорь Демин

Временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка, накануне такие ограничения ввело российское правительство, оно уже опубликовано на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

Введенные ограничения позволят насытить российский рынок топлива, это позволит снизить цены для потребителей, - добавили в правительстве.