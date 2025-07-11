Вестник Кавказа

Трамп выразил надежду, что вводить экономические санкции против России не придется

Трамп выразил надежду, что вводить экономические санкции против России не придется
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новые антироссийские санкции, о которых было объявлено 14 июля, принесут много вреда. Трамп надеется, что вводить их не придется.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что до введения анонсированных 14 июля санкций против России не дойдет, и урегулирования на Украине удастся достигнуть в рамках 50 дней.

"Они (санкции) будут очень значительными, они принесут очень много вреда странам, которых коснутся. Я надеюсь, не придется дергать за эту ниточку"

– Трамп

На прошлой неделе американский лидер заявил, что готовит "сюрприз" для России, в понедельник он объявил, что в том случае, если соглашение по урегулированию ситуации на Украине не будет достигнуто за 50 дней, Штаты введут в отношении РФ и ее торговых партнеров пошлины в размере примерно 100%.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
520 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.