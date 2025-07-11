Трамп выразил надежду, что вводить экономические санкции против России не придется

Новые антироссийские санкции, о которых было объявлено 14 июля, принесут много вреда. Трамп надеется, что вводить их не придется.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что до введения анонсированных 14 июля санкций против России не дойдет, и урегулирования на Украине удастся достигнуть в рамках 50 дней.

"Они (санкции) будут очень значительными, они принесут очень много вреда странам, которых коснутся. Я надеюсь, не придется дергать за эту ниточку"

– Трамп

На прошлой неделе американский лидер заявил, что готовит "сюрприз" для России, в понедельник он объявил, что в том случае, если соглашение по урегулированию ситуации на Украине не будет достигнуто за 50 дней, Штаты введут в отношении РФ и ее торговых партнеров пошлины в размере примерно 100%.