Вестник Кавказа

Трамп призвал не поднимать цены на нефть

Трамп призвал не поднимать цены на нефть
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент США Дональд Трамп обратился ко всем заинтересованным лицам с призывом не увеличивать цены на нефть. По его словам, дорогая нефть принесет пользу "врагам".

Американский президент Дональд Трамп считает необходимым работать над тем, чтобы цены на нефть не росли. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social.

"Все, держите цены на нефть низкими"

– Трамп

Глава США предупредил, что он следит за процессом. Он отметил, что рост нефтяных цен приносит выгоду "врагу", и еще раз призвал "не делать этого".

Отдельным сообщением американский президент обратился к Минэнерго США.

"Бури, детка, бури!!!"

– Трамп

Свое поручение он призвал исполнить, не откладывая его ни на минуту.

Напомним, сегодня цены на нефть показывают сильную волатильность, но в целом дорожают – на фоне кризиса на Ближнем Востоке, войны Ирана с Израилем и особенно удара США по ядерным объектам Ирана.

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