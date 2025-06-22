Трамп призвал не поднимать цены на нефть

Американский президент Дональд Трамп считает необходимым работать над тем, чтобы цены на нефть не росли. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social.
"Все, держите цены на нефть низкими"
– Трамп
Глава США предупредил, что он следит за процессом. Он отметил, что рост нефтяных цен приносит выгоду "врагу", и еще раз призвал "не делать этого".
Отдельным сообщением американский президент обратился к Минэнерго США.
"Бури, детка, бури!!!"
– Трамп
Свое поручение он призвал исполнить, не откладывая его ни на минуту.
Напомним, сегодня цены на нефть показывают сильную волатильность, но в целом дорожают – на фоне кризиса на Ближнем Востоке, войны Ирана с Израилем и особенно удара США по ядерным объектам Ирана.