Трамп и Стармер считают необходимым вернуть Иран за стол переговоров

Президент США и премьер Великобритании обсудили ситуацию вокруг Ирана. Стороны отметили необходимость возобновления переговорного процесса. При этом было подчеркнуто, что Иран не должен стать обладателем ядерного оружия.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, темой которого стала эскалация на Ближнем Востоке и удары США по иранским ядерным объектам.

"Они обсудили необходимость возвращения Ирана за стол переговоров как можно скорее, а также необходимость достижения прогресса по долговременному урегулированию"

– канцелярия Стармера

Также стороны обсудили шаги, предпринятые США для снижения угрозы, которую несет иранская ядерная программа "и подтвердили свою общую позицию: Иран никогда не должен обладать ядерным оружием", следует из сообщения канцелярии по итогу беседы Стармера и Трампа.