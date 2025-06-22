Вестник Кавказа

Трамп и Стармер считают необходимым вернуть Иран за стол переговоров

Флаг Великобритании и США
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Президент США и премьер Великобритании обсудили ситуацию вокруг Ирана. Стороны отметили необходимость возобновления переговорного процесса. При этом было подчеркнуто, что Иран не должен стать обладателем ядерного оружия.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, темой которого стала эскалация на Ближнем Востоке и удары США по иранским ядерным объектам.

"Они обсудили необходимость возвращения Ирана за стол переговоров как можно скорее, а также необходимость достижения прогресса по долговременному урегулированию"

– канцелярия Стармера

Также стороны обсудили шаги, предпринятые США для снижения угрозы, которую несет иранская ядерная программа "и подтвердили свою общую позицию: Иран никогда не должен обладать ядерным оружием", следует из сообщения канцелярии по итогу беседы Стармера и Трампа.

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