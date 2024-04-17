Вестник Кавказа

Трактор снес стену одного из домов в Буйнакске

Трактор снес стену одного из домов в Буйнакске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Строительные работы в Буйнакске закончились разрушением стены жилого дома. В момент инцидента внутри помещения находилась девочка. Прокуратура начала проверку.

В Буйнакске трактор случайно снес стену жилого дома, передает телеграм-издание Mash Gor.

В момент инцидента в помещении находилась маленькая девочка. Она не получила никаких повреждений в результате ЧП.

Отмечается, что городская прокуратура приступила к проверке. Она даст оценку соблюдению требований земельного законодательства.

Кроме того, после проверки прокуратура рассмотрит вопрос о внесении актов реагирования.

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