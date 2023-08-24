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Трактор подорвался на мине сегодня в Ходжалинском районе

Выставка агентства ANAMA
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
ЧП из-за армянской мины произошло сегодня неподалеку от одного из сел Ходжалинского района. О нем рассказали в МВД Азербайджана.

Выполнявший хозяйственные работы трактор наехал на мину в Карабахе, детали происшествия рассказали в МВД АР.

Инцидент случился в районе 11:30 по местному времени (10:30 мск). В этот промежуток полицейские получили сигнал о том, что во время хозяйственных работ, которые велись у села Мадаткенд в Ходжалинском районе, трактор наехал на противотанковую мину, которая подорвалась под ним.

В результате никто не пострадал. Транспортное средство, судя по фото с места событий, превратилось в груду металла.

Правоохранители ведут расследование.

Трактор подорвался на мине сегодня в Ходжалинском районе
Трактор подорвался на мине сегодня в Ходжалинском районе
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