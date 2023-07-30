Трагедия с парапланами произошла на Ставрополье

Столкновение парапланов случилось на горе Юца на Ставрополье, о нем рассказал глава Предгорного района.
По словам Николая Бондаренко, в воздухе столкнулись два парапланериста. Один из них – местный житель. Второй приехал на Юцу из Петербурга.
Житель Предгорного района после столкновения не смог справиться с управлением устройством и в итоге разбился.
Другой же пилот успешно приземлился. Он успел раскрыть запасной парашют.
Медики проверяют состояние его здоровья, но уже можно сказать, что угрозы для жизни нет. Пока у парапланериста нашли только ушиб шейного отдела позвоночника.
"Приношу свои искренние соболезнования семье погибшего"
– Николай Бондаренко
Гора Юца
Напомним, гора Юца считается "Меккой" дельтапланеризма и парапланеризма. Здесь летают не только для развлечения и тренировки – на Юце проводятся соревнования, в том числе международные. Здесь открыт и дельтадром.
Место идеально подходит для полетов:
- восточные и западные склоны горы находятся поперек часто дующих ветров,
- ветер здесь обычно ровный, он походит на бриз,
- гора коническая, так что на нее легко забраться перед полетом.