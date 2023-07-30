Трагедия с парапланами произошла на Ставрополье

Опубликовано: 20:07, 30 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Telegram-канал Николая Бондаренко

Парапланерист погиб в инциденте в воздухе в Ставропольском крае. О ЧП рассказал глава Предгорного округа, где случилась трагедия, – Николай Бондаренко.

Столкновение парапланов случилось на горе Юца на Ставрополье, о нем рассказал глава Предгорного района.

По словам Николая Бондаренко, в воздухе столкнулись два парапланериста. Один из них – местный житель. Второй приехал на Юцу из Петербурга.

Житель Предгорного района после столкновения не смог справиться с управлением устройством и в итоге разбился.

Другой же пилот успешно приземлился. Он успел раскрыть запасной парашют.

Медики проверяют состояние его здоровья, но уже можно сказать, что угрозы для жизни нет. Пока у парапланериста нашли только ушиб шейного отдела позвоночника.

"Приношу свои искренние соболезнования семье погибшего"

– Николай Бондаренко

Гора Юца

Напомним, гора Юца считается "Меккой" дельтапланеризма и парапланеризма. Здесь летают не только для развлечения и тренировки – на Юце проводятся соревнования, в том числе международные. Здесь открыт и дельтадром.

Место идеально подходит для полетов:

восточные и западные склоны горы находятся поперек часто дующих ветров,

ветер здесь обычно ровный, он походит на бриз,

гора коническая, так что на нее легко забраться перед полетом.