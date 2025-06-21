Торгпред России призвала Иннопром-2025 инвестировать в Абхазию

Залина Кобесова выступила на Иннопром-2025. Она отметила, что Абхазия имеет возможности развивать сотрудничество с другими странами.
Торговый представитель РФ в Абхазии Залина Кобесова приняла участие в выставке Иннопром-2025 и обсудила перспективы развития абхазского рынка.
Она выступила на площадке выставки, где главной темой стало "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Участниками мероприятия стали гости из стран СНГ, Китая, Африки и Ближнего Востока.
По ее словам, Абхазия обладает значительным потенциалом развития промышленности и индустриального сотрудничества с другими государствами.
Кобесова также заявила, что республика имеет возможности сотрудничать в строительстве и туристической сфере.