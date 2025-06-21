Вестник Кавказа

Торгпред России призвала Иннопром-2025 инвестировать в Абхазию

IV фестиваль абхазской культуры Апсны в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Залина Кобесова выступила на Иннопром-2025. Она отметила, что Абхазия имеет возможности развивать сотрудничество с другими странами.

Торговый представитель РФ в Абхазии Залина Кобесова приняла участие в выставке Иннопром-2025 и обсудила перспективы развития абхазского рынка.

Она выступила на площадке выставки, где главной темой стало "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Участниками мероприятия стали гости из стран СНГ, Китая, Африки и Ближнего Востока.

По ее словам, Абхазия обладает значительным потенциалом развития промышленности и индустриального сотрудничества с другими государствами.

Кобесова также заявила, что республика имеет возможности сотрудничать в строительстве и туристической сфере.

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