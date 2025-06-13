Путин предложил уделять больше внимания Абхазии

Сухуму стоит задуматься над развитием связей с Россией на уровне молодежи двух государств, предложил президент РФ Владимир Путин в национальный День молодежи.

Абхазской молодежи необходимо более активно контактировать с молодыми людьми из России – к этому сегодня призвал президент Российской Федерации Владимир Путин на церемонии запуска молодежных комплексов в российских субъектах, приуроченной к национальному Дню молодежи.

Поводом для призыва стал рассказ одной из абхазской участниц арт-кластера "Таврида" в Крыму о работе мастер-классов "Маршруты Абхазии" в резиденции под Судаком, на которые из Абхазии прибыли почти сто человек.

Владимир Путин подчеркнул, что более тесные связи молодежи двух государств необходимы как Москве, так и Сухуму, поэтому власти будут работать над условиями для их укрепления и расширения.

"Мне кажется, было бы здорово, если бы проговорили с руководством республики по поводу того, чтобы расширить эти контакты, и непросто контакты, а создавать условия, чтобы эти контакты были живыми"

– Владимир Путин

Российский лидер пояснил, что польза от этого будет не только для молодых жителей Абхазии, но и для российско-абхазский связей в целом.