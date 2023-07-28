РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Торговый центр откроется на границе Узбекистана и Туркменистана

Вешалка с женской одеждой
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Новый торговый центр через два года откроется на туркменско-узбекской границе. Он расположится в Дашогузе.

В Туркмении поблизости от государственной границы с Узбекистаном будет построен торговый центр.

Строительство объекта начнется в ближайшие дни, ТЦ появится в Дашогузе. Открытие запланировано на лето 2025 года.

Современный ТЦ возводится на границе двух государств в соответствии с межправительственным соглашением о создании и регулировании деятельности общей зоны приграничной торговли.

Торговый центр расположится примерно в 1-1,5 часах езды от узбекского города Ургенч.

Старт строительству разрешил дать туркменский президент Сердар Бердымухамедов, информирует «Туркменистан сегодня».

Почему в Туркменистане хотят закрыть “Врата ада”

Почему в Туркменистане хотят закрыть “Врата ада”

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
775 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version