Торговый центр откроется на границе Узбекистана и Туркменистана

Новый торговый центр через два года откроется на туркменско-узбекской границе. Он расположится в Дашогузе.
В Туркмении поблизости от государственной границы с Узбекистаном будет построен торговый центр.
Строительство объекта начнется в ближайшие дни, ТЦ появится в Дашогузе. Открытие запланировано на лето 2025 года.
Современный ТЦ возводится на границе двух государств в соответствии с межправительственным соглашением о создании и регулировании деятельности общей зоны приграничной торговли.
Торговый центр расположится примерно в 1-1,5 часах езды от узбекского города Ургенч.
Старт строительству разрешил дать туркменский президент Сердар Бердымухамедов, информирует «Туркменистан сегодня».