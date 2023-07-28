Торговый центр откроется на границе Узбекистана и Туркменистана

Опубликовано: 8:24, 28 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Новый торговый центр через два года откроется на туркменско-узбекской границе. Он расположится в Дашогузе.

В Туркмении поблизости от государственной границы с Узбекистаном будет построен торговый центр.

Строительство объекта начнется в ближайшие дни, ТЦ появится в Дашогузе. Открытие запланировано на лето 2025 года.

Современный ТЦ возводится на границе двух государств в соответствии с межправительственным соглашением о создании и регулировании деятельности общей зоны приграничной торговли.

Торговый центр расположится примерно в 1-1,5 часах езды от узбекского города Ургенч.

Старт строительству разрешил дать туркменский президент Сердар Бердымухамедов, информирует «Туркменистан сегодня».