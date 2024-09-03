Торговый центр горел на Ставрополье

ТЦ горел в городе Зеленокумске на Ставрополье. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар произошел в торговом центре в городе Зеленокумске на Ставрополье. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Причины возникновения пожара могут быть разнообразными, начиная с короткого замыкания электропроводки и неправильного использования электроприборов, заканчивая несоблюдением правил пожарной безопасности со стороны посетителей и персонала.

«Площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв. м. Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась»

– пресс-служба ГУ МЧС по региону

Спасатели отмечают, что соблюдение правил пожарной безопасности играет ключевую роль в предотвращении пожаров и обеспечении безопасности для посетителей и персонала торговых центров. Обучение персонала и посетителей правилам действий в чрезвычайной ситуации позволяет минимизировать риски и предотвращать возможные трагические последствия.