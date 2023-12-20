Вестник Кавказа

Токаев предложил провести оптоволокно из России в Иран через Казахстан

Токаев предложил провести оптоволокно из России в Иран через Казахстан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Казахстана выступил с необычным предложением сегодня на заседании Высшего Евразийского совета. Оно позволит реализовать альтернативный маршрут интернет-трафика.

Волоконно-оптическая линия может соединить Россию и Иран через Казахстан. Такую инициативу озвучил президент республики.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Астана считает необходимым развивать сотрудничество в области информационных технологий.

"В этом ключе предлагаю рассмотреть возможность строительства волоконно-оптической линии связи по маршруту Россия - Казахстан - Иран для подключения к существующим международным линиям, проходящим вдоль побережья Индийского океана"

– глава государства

Токаев рассказал о значении новой линии. Президент прежде всего обратил внимание на то, что она выступит как альтернативный маршрут для передачи данных. Кроме того, подчеркнул глава государства, столь масштабный проект укрепит позиции союза в области логистике данных, причем на мировом уровне.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1375 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы