Токаев предложил провести оптоволокно из России в Иран через Казахстан

Волоконно-оптическая линия может соединить Россию и Иран через Казахстан. Такую инициативу озвучил президент республики.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Астана считает необходимым развивать сотрудничество в области информационных технологий.
"В этом ключе предлагаю рассмотреть возможность строительства волоконно-оптической линии связи по маршруту Россия - Казахстан - Иран для подключения к существующим международным линиям, проходящим вдоль побережья Индийского океана"
– глава государства
Токаев рассказал о значении новой линии. Президент прежде всего обратил внимание на то, что она выступит как альтернативный маршрут для передачи данных. Кроме того, подчеркнул глава государства, столь масштабный проект укрепит позиции союза в области логистике данных, причем на мировом уровне.