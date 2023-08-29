Тетя и отец отправили в кому девочку из Чечни

Опубликовано: 11:50, 29 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Маленькая девочка из Чечни серьезно пострадала после побоев отца и тети. Сейчас она находится в больнице, туда ее доставил старший брат. Девочка находится в коме.

В Чечне отец и тетя серьезно избили 10-летнюю девочку, сейчас она находится в коме, сообщает телеграм-канал Mash Gor.

Источник передает, что девочка Петимат живет в селе Новые Атаги вместе с отцом. Она и еще двое детей остались с папой после развода, который запрещал видеться с матерью, угрожая суровым наказанием.

Дети общались с мамой Марьям благодаря продавщице, которая через телефонную связь позволяла поддерживать общение детей с матерью. Марьям в ответ покупала для них сладости.

Несколько недель назад тетя жестоко избила ребенка за то, что та спрятала остатки маминых лакомств под кровать. В больницу ее доставил старший брат, она впала в кому.

После данных сообщений прокуратура и следственный комитет начали проверку, а мать забрала к себе детей.

Очевидцы также говорят, что в прошлом году из этой семьи сбежал мальчик, которого затем обнаружили избитым под мостом.