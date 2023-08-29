Тетя и отец отправили в кому девочку из Чечни

В Чечне отец и тетя серьезно избили 10-летнюю девочку, сейчас она находится в коме, сообщает телеграм-канал Mash Gor.
Источник передает, что девочка Петимат живет в селе Новые Атаги вместе с отцом. Она и еще двое детей остались с папой после развода, который запрещал видеться с матерью, угрожая суровым наказанием.
Дети общались с мамой Марьям благодаря продавщице, которая через телефонную связь позволяла поддерживать общение детей с матерью. Марьям в ответ покупала для них сладости.
Несколько недель назад тетя жестоко избила ребенка за то, что та спрятала остатки маминых лакомств под кровать. В больницу ее доставил старший брат, она впала в кому.
После данных сообщений прокуратура и следственный комитет начали проверку, а мать забрала к себе детей.
Очевидцы также говорят, что в прошлом году из этой семьи сбежал мальчик, которого затем обнаружили избитым под мостом.