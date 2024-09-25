Вестник Кавказа

Террористы планировали подорвать небоскребы в Тель-Авиве

Тель-Авив
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Израиле задержали террористов, планировавших подорвать небоскребы в Тель-Авиве злоумышленники намеревались совершить теракт в торговом центре "Азриэли".

Израильские правоохранители проинформировали о поимке подозреваемых в подготовке к масштабному теракта в Тель-Авиве.

Следствием установлено, что они намеревались осуществить взрыв, в одном из ТЦ, который находится в комплексе небоскребов.

Также следователи отмечают, что злоумышленники организовали террористическую ячейку и установили связь с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация), передает ТАСС.

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