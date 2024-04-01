Террористическая группировка пригрозила терактами на матчах Лиги чемпионов

ИГИЛ угрожает осуществить теракт на ближайших матчах Лиги чемпионов. В Мадриде, Лондоне и Париже усилены меры безопасности.

Террористическая организация ИГИЛ (запрещена в РФ) намерена совершить теракт на одном из четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов. Соответствующая угроза появилась в медиа, ответственном за распространение сообщений от лица группировки.

На картинке изображен человек с оружием и стадионы, на которых 9 и 10 апреля пройдут матчи турнира.

Где пройдут игры?

Два из четырех матчей состоятся в Мадриде. Сегодня вечером там сыграют "Реал" и "Манчестер Сити", а на среду запланирован матч между "Атлетико" и "Боруссией" Дортмунд.

Еще одна встреча пройдет сегодня в Лондоне, где "Арсенал" примет мюнхенскую "Баварию". Кроме того, под угрозой завтрашний матч в Париже между ПСЖ и "Барселоной".

Во всех этих городах усилили меры безопасности.