Теракт на Ураза-байрам готовили в Иране

В Иране задержали членов террористической организации. Они готовили теракт на Ураза-байрам. Полиция поймала и пособников боевиков.

Члены запрещенной в России террористической организации ИГИЛ готовили террористические акты на Ураза-байрам в Иране, сообщил официальный представитель полиции ИРИ Саид Монтазер аль-Махди.

Он заявил, что всех боевиков задержали в городе Махдашт возле Тегерана, среди которых оказался высокопоставленный член ИГИЛ Мохаммад Закер. Пойманы также еще двое участников ячейки.

Представитель полиции подчеркнул, что задержанные планировали совершить теракты с участием террористов-смертников в день празднования Ураза-байрам. Он также сказал о задержании восьми пособников боевиков.