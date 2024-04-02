Вестник Кавказа

Теракт на Ураза-байрам готовили в Иране

Иран на границе с Азербайджаном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Иране задержали членов террористической организации. Они готовили теракт на Ураза-байрам. Полиция поймала и пособников боевиков.

Члены запрещенной в России террористической организации ИГИЛ готовили террористические акты на Ураза-байрам в Иране, сообщил официальный представитель полиции ИРИ Саид Монтазер аль-Махди.

Он заявил, что всех боевиков задержали в городе Махдашт возле Тегерана, среди которых оказался высокопоставленный член ИГИЛ Мохаммад Закер. Пойманы также еще двое участников ячейки.

Представитель полиции подчеркнул, что задержанные планировали совершить теракты с участием террористов-смертников в день празднования Ураза-байрам. Он также сказал о задержании восьми пособников боевиков.

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