Теплоход "Петр Великий" включит в маршрут Сочи и Стамбул

Опубликовано: 16:00, 17 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Этим летом состоится первый круиз теплохода "Петр Великий". В планах несколько маршрутов, в том числе международные. В Черном море судно будет делать остановки в портах Новороссийск, Сочи, Батуми и Стамбул.

В России в 2023 году приступит к работе новый туристический теплоход «Петр Великий». Круизное судно выйдет в первое плавание в августе, готовится несколько маршрутов.

Первый круиз теплоход совершит по Волге, через Волгоград и Астрахань. В будущем будут реализованы и морские международные круизы. Так, 20-дневное, самое продолжительное путешествие, позволит посетить такие страны, как Грузия, Турция, Азербайджан, Казахстан и Туркменистан. Судно в рамках международного путешествия будет ходить по трем морям. В Черном море "Петр Великий" зайдет в Новороссийск, Сочи, Батуми и Стамбул, в Азовском море остановится в Таганроге. Речная часть круиза будет включать российские города Ростов-на-Дону, Волгоград и Астрахань. На Каспии теплоход побывает в Махачкале, Баку, Туркменбаши и Актау. Также в маршрут могут включить Каспийск.

Кроме того, "Мостурфлот" рассматривает вариант круизов комфортабельного теплохода по Балтике.

Теплоход "Петр Великий" построили в России, по уровню комфорта он соответствует пятизвездочному отелю. На судне разместились каюты, ресторан, бассейн, театр. Одновременно отправиться в круиз на нем смогут около 300 пассажиров.