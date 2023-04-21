Теннисистка из России захотела выступать за Армению

Теннисистка Элина Аванесян сменит спортивное гражданство и будет выступать за Армению. Спортсменка занимает 78-е место в рейтинге WTA.

Теннисистка из России Элина Аванесян сменит спортивное гражданство, она будет представлять флаг Армении, заявил замглавы Минобрнауки, культура и спорта РА Карен Гилоян.

Чиновник сообщил, что в настоящее время окончательный переход не оформлен. Он добавил, что Ереван ждет получения теннисисткой гражданства республики.

Стоит добавить, что 21-летняя Аванесян находится на 78-й строчке рейтинга WTA. Спортсменка родилась в ставропольском городе Пятигорск.