Вестник Кавказа

Теннисистка из России захотела выступать за Армению

Теннисистка из России захотела выступать за Армению
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Теннисистка Элина Аванесян сменит спортивное гражданство и будет выступать за Армению. Спортсменка занимает 78-е место в рейтинге WTA.

Теннисистка из России Элина Аванесян сменит спортивное гражданство, она будет представлять флаг Армении, заявил замглавы Минобрнауки, культура и спорта РА Карен Гилоян.

Чиновник сообщил, что в настоящее время окончательный переход не оформлен. Он добавил, что Ереван ждет получения теннисисткой гражданства республики.

Стоит добавить, что 21-летняя Аванесян находится на 78-й строчке рейтинга WTA. Спортсменка родилась в ставропольском городе Пятигорск.

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