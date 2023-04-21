РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Шахматист из России решил выступать под сербским флагом

Шахматист из России решил выступать под сербским флагом
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Шахматист Алексей Сарана принял решение о смене спортивного гражданства. Уже с завтрашнего дня 23-детний россиянин сможет выступать на турнирах под сербским флагом.

Шахматист Алексей Сарана принял решение представлять на международных соревнованиях Сербию. Об этом свидетельствует профиль 23-летнего россиянина на сайте Международной шахматной федерации.

Уже с завтрашнего дня победитель первенства Европы сможет выступать на турнирах, проводимых под эгидой ФИДЕ, под сербским флагом.

Согласно последним данным, в течение 2023 года от спортивного гражданства России отказались более 40 шахматистов.

Напомним, прошлой весной российским и белорусским шахматистам разрешили участвовать в личных турнирах исключительно в нейтральном статусе. Два месяца назад Федерация шахмат России решила присоединиться к Азиатской федерации. Окончательно этот переход будет оформлен в мае.

Федерация шахмат России меняет Европу на Азию

Федерация шахмат России меняет Европу на Азию

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1220 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version