Шахматист из России решил выступать под сербским флагом

Опубликовано: 15:57, 21 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Шахматист Алексей Сарана принял решение о смене спортивного гражданства. Уже с завтрашнего дня 23-детний россиянин сможет выступать на турнирах под сербским флагом.

Шахматист Алексей Сарана принял решение представлять на международных соревнованиях Сербию. Об этом свидетельствует профиль 23-летнего россиянина на сайте Международной шахматной федерации.

Уже с завтрашнего дня победитель первенства Европы сможет выступать на турнирах, проводимых под эгидой ФИДЕ, под сербским флагом.

Согласно последним данным, в течение 2023 года от спортивного гражданства России отказались более 40 шахматистов.

Напомним, прошлой весной российским и белорусским шахматистам разрешили участвовать в личных турнирах исключительно в нейтральном статусе. Два месяца назад Федерация шахмат России решила присоединиться к Азиатской федерации. Окончательно этот переход будет оформлен в мае.