Тело туриста нашли в реке Белая в Адыгее

Опубликовано: 20:10, 17 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: МЧС Адыгеи

Мужчину, унесенного сильным течением, нашли через месяц после ЧП в Адыгее. Тело оказалось на расстоянии 20 км от места, где произошла трагедия - станицы Даховской.

Спустя месяц увенчались успехом поиски тела туриста, погибшего в результате прыжка в воду в Адыгее, рассказали в СУСК по республике.

Трагедия произошла месяц назад - 18 июня. Группа туристов, в том числе 28-летний житель Краснодара, приехала в республику, чтобы провести отдых.

В какой-то момент, находясь со знакомыми у станицы Даховской в Майкопском районе, мужчина решил искупаться в реке Белая, однако не просто войдя в воду, а нырнув в нее со скалы.

Отчаянный поступок очевидцы снимали на видео. В ролике видно, как течение уносит туриста. Помочь ему его друзья не смогли - водяной поток был слишком быстрым.

Сегодня вечером спасатели наконец нашли погибшего. Тело было обнаружено ими в реке у поселка Каменномостский того же района, у Гранитного каньона. От места, где произошла трагедия, его отделяет более 20 км.

Чтобы выяснить, отчего умер турист, проведут судмедэкспертизу.