Телеканалы отключают в Армении

Несколько телеканалов временно отключат в Армении, сообщил представитель министерства, отвечающего за высокие технологии.
Гарик Айрапетян пояснил, что вещания на протяжении двух часов не будет у пяти каналов:
- Шант,
- АТВ,
- Freenews,
- Дар 21,
- Фортуна.
В интервью "Арменпресс" чиновник назвал и причину отключения - это долги, которые накопились у компаний, не выполнявших свои обязательства по договорам.
Он, в частности, отметил, что речь идет о накопивших долги телекомпаниях, никакого политического подтекста в прерывании вещания нет.
"Этот процесс не имеет никакого отношения к содержанию эфира, о чем нагляднее всего говорит список попавших под санкции телекомпаний"
— Гарик Айрапетян
Напомним, "Шант" входит в число самых популярных в Армении телеканалов. "АТВ" и "Дар 21" могут смотреть только жители столицы, "Фортуна" вещает только в столице Лорийской области Ванадзоре. Freenews СМИ считают связанным с соратником Никола Пашиняна Аленом Симоняном.