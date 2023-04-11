Телеканалы отключают в Армении

Опубликовано: 11:34, 11 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армянская телевизионная сеть вынуждена пойти на крайние меры и на время прекратить вещание нескольких каналов. Причины такого решения назвал представитель профильного министерства.

Несколько телеканалов временно отключат в Армении, сообщил представитель министерства, отвечающего за высокие технологии.

Гарик Айрапетян пояснил, что вещания на протяжении двух часов не будет у пяти каналов:

Шант,

АТВ,

Freenews,

Дар 21,

Фортуна.

В интервью "Арменпресс" чиновник назвал и причину отключения - это долги, которые накопились у компаний, не выполнявших свои обязательства по договорам.

Он, в частности, отметил, что речь идет о накопивших долги телекомпаниях, никакого политического подтекста в прерывании вещания нет.

"Этот процесс не имеет никакого отношения к содержанию эфира, о чем нагляднее всего говорит список попавших под санкции телекомпаний"

— Гарик Айрапетян

Напомним, "Шант" входит в число самых популярных в Армении телеканалов. "АТВ" и "Дар 21" могут смотреть только жители столицы, "Фортуна" вещает только в столице Лорийской области Ванадзоре. Freenews СМИ считают связанным с соратником Никола Пашиняна Аленом Симоняном.