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Телави примет фестиваль Элисо Вирсаладзе

Телави примет фестиваль Элисо Вирсаладзе
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Телави состоится музыкальный фестиваль Элисо Вирсаладзе. В нем примут участие музыканты из Вьетнама, России и Израиля. Также пройдут мастер-классы для детей.

С 23 по 30 сентября в Телави пройдет международный фестиваль известной пианистки Элисо Вирсаладзе, сообщают организаторы мероприятия.

Перед зрителями выступят известные музыканты и лауреаты международных конкурсов из Вьетнама, России и Израиля. Также порадуют любителей музыки оркестры из Тбилиси.

Помимо этого, для юных музыкантов будут организованы мастер-классы и беседы о музыке.

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