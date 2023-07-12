Телави примет фестиваль Элисо Вирсаладзе

Опубликовано: 2:33, 12 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Телави состоится музыкальный фестиваль Элисо Вирсаладзе. В нем примут участие музыканты из Вьетнама, России и Израиля. Также пройдут мастер-классы для детей.

С 23 по 30 сентября в Телави пройдет международный фестиваль известной пианистки Элисо Вирсаладзе, сообщают организаторы мероприятия.

Перед зрителями выступят известные музыканты и лауреаты международных конкурсов из Вьетнама, России и Израиля. Также порадуют любителей музыки оркестры из Тбилиси.

Помимо этого, для юных музыкантов будут организованы мастер-классы и беседы о музыке.