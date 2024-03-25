Вестник Кавказа

Тель-Авив завершил подготовку операции в Рафахе

Биньямин Нетаньяху
© Фото: Сайт президента России
Израильский лидер Биньямин Нетаньяху объявил, что для начала военной операции ЦАХАЛ в Рафахе все готово. Он подчеркнул, что ничто не сможет остановить Израиль.

Председатель правительства Израиля Биняьмин Нетаньяху перед операцией по удалению грыжи, запланированной на сегодняшний вечер, рассказал, что командование ЦАХАЛ завершило разработку военной операции в палестинском Рафахе.

Он уточнил, что боевые действия в Рафахе будут сопряжены с эвакуацией из города мирных палестинцев и обеспечением их гуманитарной помощью.

"Мы войдем в Рафах и уничтожим оставшиеся батальоны ХАМАС. Никакое давление нас не остановит"

– Биньямин Нетаньяху

Израильский премьер не стал уточнять, куда именно запланировано эвакуировать палестинцев из Рафаха.

 

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