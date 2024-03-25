Израиль предложил ввести в Сектор Газа международный контингент

Власти Израиля выдвинули предложение о введении военных международных сил в Сектор Газа для того, чтобы обеспечит там безопасность.

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант в процессе своей поездки в США озвучил предложение о создании международного контингента на территории Сектора Газа, который поможет организовать порядок. Информация об этом была опубликована на странице информпортала Axios, который ссылается на слова израильских чиновников.

По их данным, подобный контингент позволит обеспечить регион не только порядком, но также будет следить за доставкой гумпомощи и станет альтернативой контроля движения Хамас в Секторе Газа.

Международные военные силы смогут находиться на этой территории во время «переходного периода».

"Такой шаг позволит создать управляющий орган в анклаве, который не является ХАМАС, и поможет урегулировать растущую проблему в отношениях Израиля и США, касающуюся гуманитарной ситуации в Газе"

– Axios

При этом власти США заявили, что этот проект действительно рассматривается, но шансы для его реализации малы.

По данным портала Axios, в таком случае, США необходимо будет пригласить для сотрудничества правительство Палестины, но власти Израиля выступают против этой инициативы.

При этом арабские страны заявляют, что не готовы охранять колонны с гумпомощью, но готовы участвовать в создании международного контингента.

По словам израильского чиновника, на которого ссылается портал, власти Израиля намерены провести по этому вопросу дополнительные переговоры с США и представителями арабских стран.