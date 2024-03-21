Вестник Кавказа

Израиль согласился обменяться пленными с ХАМАС

Премьер-министр Израиля
© Фото: пресс-служба израильского премьера
Готовится обмен 700 палестинских террористов на 40 граждан Израиля. Ранее с таким предложением выступили США, впоследствии власти Израиля на него согласились.

Израильские власти одобрили концепцию Соединенных Штатов относительно обмена поенными с террористами группировки ХАМАС.

Ранее соответствующее предложение озвучил директор ЦРУ. Планируется, что Израиль отдаст хамасовцам порядка семи сотен заключенных, в том числе тех, кто осужден за убийство граждан страны.

Известно, что соответствующее предложение уже направлено ХАМАС, ответа пока не поступило.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
870 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

США и Израиль осудили теракт в &quot;Крокус Сити холле&quot;

США и Израиль осудили теракт в "Крокус Сити холле"

Как доллар США стал таким сильным?

Как доллар США стал таким сильным?

США объявят бойкот Нетаньяху

США объявят бойкот Нетаньяху

Ереван комбинирует США с ЕС

Ереван комбинирует США с ЕС

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы