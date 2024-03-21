Израиль согласился обменяться пленными с ХАМАС

Готовится обмен 700 палестинских террористов на 40 граждан Израиля. Ранее с таким предложением выступили США, впоследствии власти Израиля на него согласились.

Израильские власти одобрили концепцию Соединенных Штатов относительно обмена поенными с террористами группировки ХАМАС.

Ранее соответствующее предложение озвучил директор ЦРУ. Планируется, что Израиль отдаст хамасовцам порядка семи сотен заключенных, в том числе тех, кто осужден за убийство граждан страны.

Известно, что соответствующее предложение уже направлено ХАМАС, ответа пока не поступило.