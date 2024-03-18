США объявят бойкот Нетаньяху

Представители демократического крыла Конгресса намерены объявить бойкот выступлению Нетаньяху в США. Ранее сообщалось о том, что глава еврейского государства должен выступить в Конгрессе во время заседания обеих палат.

Демократы заявили о намерении объявить бойкот речи израильского премьера. Напомним, что была информация о том, что он выступит на заседании обоих палат Конгресса по приглашению республиканцев.

По словам представителей демократов, они намерены не приходить на данное выступление.

«Это свидетельствует о том, насколько натянутыми стали отношения между некоторыми демократами и Израилем после обострения палестино-израильского конфликта»

– портал Аxios

Далее отмечается, что демократы аргументируют свою позицию тем, что глава Израиля «плохой человек» и «радикал». Кроме того, портал отмечает, что речь Нетаньяху готовы бойкотировать, в том числе, законодатели еврейского происхождения.