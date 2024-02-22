Нетаньяху объяснил неприязнь к Байдену

Нетаньяху заявил о том, что напряженность в его отношениях с Байденом связана с тем, что он (Нетаньяху) отказывается признавать независимость Палестины. Также он заявил о том, что соглашательская позиция в отношении США для него неприемлема.

Глава правительства еврейского государства в ходе выступления в Кнессете раскрыл причину напряженности в отношениях с президентом Соединенных Штатов. По его словам, это связано с тем, что он не желает создания палестинского государства.

«Американские нападки направлены против меня потому, что я препятствую созданию палестинского государства. Никто не сможет быть здесь [в Израиле] премьер-министром, не умея сказать нет американцам»

– Биньямин Нетаньяху

Далее он отметил, что во власти страны есть силы, которые придерживаются противоположного мнения, полагая, что соглашательство с Вашингтоном поможет обеспечению безопасности Израиля.

«Здесь есть некоторые, кто думает, что отношения с ними [американцами] можно улучшить, если сказать да на их проблемные требования»

– Биньямин Нетаньяху

Отметим, что Вашингтон неоднократно призывал правящую партию Израиля признать независимость палестины и начать диалог в формате построения баланса сил в регионе с учетом позиций «двух государств» (Израиля и независимой Палестины).