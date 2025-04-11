Тегеран намерен увеличить транзит грузов между РФ и Ираном

Высокопоставленные таможенники Ирана и РФ обсудили конкретные меры для упрощения процедур контроля грузов и увеличения пропускной способности коридора Север-Юг.

Замминистра экономики Ирана и гендиректор таможенной администрации Исламской Республики Форуд Асгери заявил, что Тегеран настроен увеличить объемы грузоперевозок с Россией по транспортному коридору Север-Юг.

По словам Асгери, которые были сказаны на заседании руководства таможенных служб Ирана и РФ, транзит грузов по транспортному коридору имеет важное для экономики значение, а развитие таможенного взаимодействия является приоритетным направлением.

Как отметил заместитель министра, порты РФ и Ирана располагают всеми возможностями для торговли, и страны должны воспользоваться этим.

Асгери подчеркнул, что власти Ирана готовы к обмену информацией в электронном виде с российской стороной для усовершенствования механизмов таможенного контроля.