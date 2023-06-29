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Тбилиси: возобновление ж/д сообщения между Грузией и Россией не рассматривается

Тбилиси: возобновление ж/д сообщения между Грузией и Россией не рассматривается
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Тбилиси заявили, что не планируют рассматривать вопрос о возобновлении железнодорожного сообщения с Россией, которая соединит страну с Арменией.

Несмотря на желание Москвы возобновить железнодорожное сообщение с Грузией, которое позволит соединить Россию и Армению, в Тбилиси такой вопрос не рассматривают, сообщил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

"Нет ничего нового в позиции России, что она хочет железную дорогу, и нет ничего нового в позиции Грузии, что этот вопрос не обсуждается, это данность"

 – Шалва Папуашвили

Также он прокомментировал информацию о том, что Москва и Тбилиси якобы ведут переговоры по вопросу открытия ж/сообщения. Он назвал данные слухи ложью, подчеркнув, что власти сегодня работают исходя из интересов Грузии.

Ранее пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва работает над открытием железнодорожного сообщения между Россией и Арменией, которое возможно только через территорию Грузии.

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