Несмотря на желание Москвы возобновить железнодорожное сообщение с Грузией, которое позволит соединить Россию и Армению, в Тбилиси такой вопрос не рассматривают, сообщил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.
"Нет ничего нового в позиции России, что она хочет железную дорогу, и нет ничего нового в позиции Грузии, что этот вопрос не обсуждается, это данность"
– Шалва Папуашвили
Также он прокомментировал информацию о том, что Москва и Тбилиси якобы ведут переговоры по вопросу открытия ж/сообщения. Он назвал данные слухи ложью, подчеркнув, что власти сегодня работают исходя из интересов Грузии.
Ранее пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва работает над открытием железнодорожного сообщения между Россией и Арменией, которое возможно только через территорию Грузии.